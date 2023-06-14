عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الأدب والنصوص

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

يؤدي اليوم الأربعاء، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان مادة الأدب والنصوص، للقسم العلمي، ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2022-2023.

ويشدّد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة اتباع  الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

كما يؤكد قطاع المعاهد الأزهرية على جاهزية اللجان واستعداداتها لحدوث أي طارئ لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

الثانوية الازهرية الشهادة الثانوية الأزهرية الأدب والنصوص العلمي امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب 360 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

الأهلي يقترب من ضم صفقة سوبر

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

ثوانٍ أنقذت حياتها.. فيديو يوثق نجاة سباحة من سمكة قرش في البحر

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

قرار من كولر| الأهلي يقطع الطريق على صفقة الزمالك.. تفاصيل مثيرة

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

أسعار الذهب تواصل التراجع والجرام يخسر 55 جنيها

ترشيحاتنا

ترامب يعبر عن فرحته بعد خروجه من المحكمة بهذه الطريقة |شاهد

لو هتسافر بالقطر.. أسعار تذاكر سكك حديد مصر لـ عيد الأضحى 2023

طرق التعامل مع كبار السن بطريقة صحيحة

دعاء النسيان فى الامتحان.. ردده عند تعسر الإجابة يفتح الله عليك

أطعمة مفيدة لطلاب الثانوية العامة .. تحسن التركيز وتقوي الذاكرة

11 اتفاقية ودور مصر في إعادة إعمار العراق.. ماذا ناقش السيسي والسوداني؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. رانيا السيد تخضع لجلسة تصوير عصرية على إنستجرام

برقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان أمينة خليل في أحدث جلسة تصوير

لقاء خاص.. مونيا تكشف كواليس عائلة الحاجة متولي ومصير قصة الحب الوحيدة

بشرى سارة لمرضى الصدر| هيئة الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية

فيديو

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ