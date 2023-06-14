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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية الإحرام للحاج والمعتمر.. الأزهر للفتوى يوضح

صدى البلد

كيفية الإحرام .. قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد في الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة، أن الإحرام ركن من أركان الحج والعمرة، لا يصحان بدونه.

وأوضح «مركز الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أحرم وصلى ركعتي الإحرام في مسجد ذي الحليفة، فعن سالم بن عبد الله، أنه سمع أباه، يقول: «ما أَهَلَّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة». أخرجه البخاري.

وأضاف: ثم ركب ناقته القصواء، حتى إذا استوت به على البيداء؛ أَهَلَّ بالتوحيد: «لبيك اللهم، لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك»، وأَهَلَّ الناس بهذا الذي يهلون به. أخرجه مسلم.

وتابع أن الإحرام هو: نية أحد النسكين- الحج أو العمرة-، أو هما معا، مفردا، أو قارنا، أو متمتعا، وهو ركن من أركان الحج والعمرة، لا يصحان بدونه.

كيفية الإحرام لحج التمتع

يبدأ حج التمتع بالتحلل من الإحرام بعد أداء العمرة، أي أن الحاج المتمتع يؤدي العمرة، ويتحلل منها، وينتظر الحج؛ ليحرم به في اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم يتوجه إلى منى دون أداء طواف القدوم؛ إذ أنه لا يجب على المتمتع بالحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، ويكمل أعمال الحج، ويجوز للحاج الخروج من الحرم؛ لقضاء ما يحتاج إليه دون الإقامة خارجه، ويتوجب على المتمتع الهدي؛ لما خفف عنه من أمور في الحج، كطواف القدوم، ومن لم يتمكن من ذبح الهدي، يجب عليه صيام ثلاثة أيام قبل يوم النحر، وسبعة حين الرجوع إلى الأهل.

وقالت دار الإفتاء، إن من أراد الحج متمتعا؛ فإنه ينوي العمرة من الميقات، ويقول عند الإحرام: «لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يعتمر، ثم يتحلل من الإحرام، فإذا كان حين الإحرام بالحج؛ قال: لبيك اللهم حجا.

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