بيان عاجل من موسكو بشأن استيلاء كندا على طائرة شحن روسية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو سترد بالتأكيد على استيلاء كندا على طائرة شحن روسية من طراز An-124.

وأوضحت زاخاروفا في تصريحات إذاعية لراديو سبوتنيك، أن روسيا ستأخذ رد الفعل المناسب ولكن عندما يكون الوقت مناسبا، وعندما تكون هناك فرصة مناسبة، فسيتم اتخاذ القرار.

وهبطت طائرة الشحن الروسية "An-124 Ruslan" المملوكة لشركة طيران Volga-Dnepr الروسية واستأجرتها الحكومة الكندية، في مدينة تورونتو في 27 فبراير الماضي، كانت تحمل شحنة من اختبارات فيروس كورونا من الصين.

وهبطت الطائرة الروسية قبل ساعتين من إغلاق كندا مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية بسبب الأزمة الأوكرانية، ومع ذلك تأخرت الرحلة وتم حجز طاقم الطائرة في فندق بكندا، ولكنهم عادوا لاحقًا إلى روسيا.