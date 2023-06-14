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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس بيلاروسيا: بدأنا تسلم الأسلحة النووية التكتيكية من روسيا

الأسلحة النووية التكتيكية
الأسلحة النووية التكتيكية

أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، أن مينسك بدأت في تسلم شحنات من الأسلحة النووية التكتيكية من روسيا.

وقال الرئيس البيلاروسي: "بلادنا بدأت بتلقي أسلحة نووية روسية تكتيكية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن مينسك ستحصل على أسلحة نووية تكتيكية من روسيا في غضون أيام وكل شيء جاهز لاستلامها.

وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه لن يتردد في اتخاذ قرار باستخدام الأسلحة النووية ردا على أي عدوان ضد بيلاروسيا.

وأشار إلى أسباب نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروسيا.. قائلا "إننا نحتاج إلى هذه الأسلحة للتأكد من عدم قيام جندي أجنبي واحد بوضع قدمه على الأراضي البيلاروسية مرة أخرى".

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