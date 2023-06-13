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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في رسالة إلى الكونجرس.. قرار عاجل من بايدن بشأن بيلاروسيا

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرر تمديد حالة الطوارئ المعلنة المستخدمة كأساس قانوني لفرض عقوبات على بيلاروسيا لمدة عام إضافي بسبب قمع الحكومة المستمر ضد المواطنين ودعمها حرب روسيا في أوكرانيا.

وقال : كتب بايدن في رسالته إلى الكونجرس "إن تصرفات وسياسات بعض أعضاء حكومة بيلاروسيا وغيرهم من الأشخاص، والأنشطة الضارة للنظام البيلاروسي والانتهاكات الطويلة الأمد، تستمر في تشكيل تهديد كبير وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة"، بحسب "ذا كييف اندبندنت".

وتم تصنيف بيلاروسيا لأول مرة على أنها تهديد للأمن القومي بسبب انتهاكات الحكومة على نطاق واسع لحقوق الإنسان والفساد المنتشر في انتخابات بيلاروسيا عام 2006.

وقد تم توسيع نطاق تهديد الأمن القومي في أمر تنفيذي صدر في أغسطس 2021 ردا على تقارير عن الاحتيال في الانتخابات من قبل الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، وتم فرض العقوبات، التي من المقرر أن تنتهي في وقت لاحق من هذا الصيف.

وتعد بيلاروسيا واحدة من أعظم حلفاء ومؤيدي روسيا منذ بداية الحرب الشاملة في عام 2022 ، حيث زودت روسيا بأكثر من 130 ألف طن من الذخيرة خلال العام الماضي.

واتهم الغرب بوتين باستخدام بيلاروسيا كنقطة إطلاق استراتيجية لحرب أوكرانيا. وفي الآونة الأخيرة، وضع بوتين خططا لنشر أسلحة نووية تكتيكية على الأراضي البيلاروسية الشهر المقبل.

وقد وصفت الحكومة الأمريكية الرئيس البيلاروسي بـ "المتهور وغير المسؤول" ، فيما يتعلق بالحديث عن القدرات النووية، لكنها قالت إنه لا يوجد أي مؤشر على أن حركة الأسلحة النووية الروسية إلى الأراضي البيلاروسية جارية.

 

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