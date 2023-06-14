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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدفعها لمأساة أعمق.. روسيا تعلق على حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لـ أوكرانيا

علم روسيا
علم روسيا

كشف سفير روسيا في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة تورطت بشكل متزايد في أزمة أوكرانيا، ما دفع الوضع في هذا البلد نحو مأساة أعمق.

وحسب “روسيا اليوم”: قال أنطونوف معلقًا على الحزمة الجديدة للمساعدة العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لكييف بقيمة حوالي 325 مليون دولار: “تورطت الولايات المتحدة بشكل متزايد في أزمة أوكرانيا، وتواصل دفع الوضع في شرق أوكرانيا نحو مأساة أكبر”.

وأضاف أن العديد من الدول تجبر على تزويد نظام زيلينسكي بالأسلحة والذخائر"، مؤكدًا أن واشنطن لا تنوي التخلي عن هدفها الرئيسي الذي هو توجيه ضربة استراتيجية لروسيا على ساحة المعركة.

وأشار أنطونوف إلى أنه بالنسبة للولايات المتحدة، لا يهم كم ستكلف هذه النتيجة من خسائر بشرية.

وتابع "السياسيون الأمريكيون يحتاجون إلى النجاح لتبرير سياساتهم العشوائية في الاتجاه الأوكراني، ولتأكيد جدوى الإنفاق وإظهار "النجاحات" في مواجهة الاتحاد الروسي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024".

ولفت أنطونوف إلى أن الولايات المتحدة لا تبدي أي اهتمام بالحلول المفاوضاتية للصراع الأوكراني وغير مستعدة للتوقف عند أي شيء، مشيرا إلى أن "لا أحد يهتم بمصير أوكرانيا، حيث يتم استخدامها فقط كأداة حديدية ضد روسيا".

روسيا الولايات المتحدة مأساة أزمة أوكرانيا الحزمة الجديدة للمساعدة العسكرية

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