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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي للفلاحين: حددنا سعر القمح والأرز وأعلناه.. واللي قولناه معاكم ننفذه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده مجمع الخدمات الزراعية بقرية الأبعادية بالبحيرة، مع المزارعين، قائلا: إنه تم تحديد سعر للقمح والأرز من قبل الحكومة.

ليرد عليه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معقبا: “الرئيس السيسي وجهنا قبل موسم حصاد القمح بتزويد الأردب إلى 1500.. واليوم احنا ملتزمين ونسدد لفلاحينا بالسعر اللي حضرتك أمرت به.. واليوم السعر العالمي أقل 2500 جنيه فى الطن.. يعني الفلاح المصري وهو بيورد يأخذ أكثر”.

ومن جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “احنا قولنا سعر وأعلناه، اللي احنا قولناه معاكم ننفذه.. ودخلنا خمس محاصيل من الذرة والصويا والأرز والقمح وقصب السكر.. وأسعارها قولناها”.

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