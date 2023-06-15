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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: سنناقش التوجهات الرئاسية بالتوسع فى الاستصلاح الزراعى خلال الفترة المقبلة

النائب عادل عامر
النائب عادل عامر ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان

قال النائب عادل عامر ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن لجنة الزراعة بالبرلمان ستركز خلال الفترة المقبلة على مناقشة التوجهات الرئاسية بالتوسع فى الاستصلاح الزراعى فى مجموعة من الشركات مثل الريف المصرى ، بحيث تكون مكتملة الخدمات.

وأشار عامر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى تصدير أصناف معينة من التوابل والنباتات العطرية والنخيل ، خاصة وأن مصر لديها أفضل نخيل فى العالم.

كما أوضح عضو لجنة الزراعة والبرلمان أننا سنناقش أيضا التوسع فى الزراعة من خلال إستخدام الرى الحديث بالتنقيط وغيره من الأشكال للحفاظ على حصتنا من المياه.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة على 5 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب، للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 يونيو.

ووافق المجلس فى الجلسة الماضية، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.في، وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة بيلا تريكس سيتي ايست البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

كما وافق البرلمان، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع  الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة ونترشل ديا دبليو إن دي جي أم بي اتش للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

كما وافق البرلمان على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع). 

الاستصلاح الزراعى التوابل النخيل النباتات العطرية الري الحديث

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