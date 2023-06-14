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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول في نزلة السمان

صدى البلد

قررت محكمة جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول بنزلة السمان إلى جلسة 11 سبتمبر لسماع شهود الإثبات.

 

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وأصدر المستشار طارق حسنين، المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، قرارا بإحالة المتهمين بخطف صاحب مزرعة الخيول بنزلة السمان إلى الجنايات.

وحملت القضية رقم 3067 لسنة 2023، جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 453 لسنة 2023 كلى جنوب الجيزة.

مزرعة خيول

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بخطف المجنى عليه أحمد عبد المنعم كرهاً عنه بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الأول، وأكرهوه على توقيع إيصالات أمانة، بأن أشهر فى وجهه أسلحة بيضاء واحتجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين.

وقال الدكتور عصام الطباخ، محامى المجنى عليه، بأن طلبه الأساسي أمام محكمة الجنايات سيكون الادعاء المدنى بمبلغ 50 مليون جنيه على سبيل التعويض النهائى لكون المجنى عليه مريض بالقلب وقد ساءت حالته بعد واقعة الاعتداء والتهديد وساءت نفسيته وأصيب بأضرار مادية ومعنوية بالغة.

وأكد الطباخ أنه سينضم للنيابة العامة فى طلب توقيع أقصى العقوبة، والتى ستصل وفقاً لقانون العقوبات إلى السجن المؤبد.

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