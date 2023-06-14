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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: قطع المياه عن نبروه وعدد من قرى طلخا غدا

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم قطع المياه غدا الخميس، عن مركز ومدينة نبروه وعدد من القري التابعة لرئاسة المركز وبعض قري مركز طلخا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 مساء في ذات اليوم لاجراء بعض التعديلات علي خطوط شبكات مياة الشرب.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن حيث يتم تنفيذ بعض التعديلات علي شبكات مياة الشرب ممايستدعي قطع المياة وتأثر عدد من القري بمركز نبروه وبعض قري مركز طلخا في المدة المشار إليها.

وأوضح التقرير أن القرى المتأثرة بانقطاع المياة هي مركز ومدينة نبروه وكذا قري الوحدة المحلية بطنيخ وقري الوحدة المحلية بدرين وقري الوحدة المحلية بكفر الدكروري وافنيش وقري الوحدة المحلية بنشا التابعة لرئاسة مركز نبروه وايضا قريتي سرسو والخوارزم بمركز طلخا.

ووجه “مختار”، محمد البسيوني رئيس مركز نبروه ورحاب المزين رئيس مركز طلخا  للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء أعمال التعديلات المشار اليها وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار اليها.

وتهيب محافظة الدقهلية  المواطنين قاطني نطاق مركز ومدينة نبروه والوحدات المحلية القروية التابعة المشار اليها وقري مركز طلخا المذكورة وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم  لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الشرب والصرف الصحى محافظة الدقهلية الوحدات المحلية

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