محطة معالجة صرف الرحمانية بالبحيرة تحصل على شهادة TSM للمرة الثالثة

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اجتياز محطة معالجة صرف الرحمانية بالبحيرة إجراءات تقييم تجديد الحصول على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، التى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.

وأكد أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، و المراقبة و ضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

وأوضح المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره أن محطة الرحمانية تعمل بطاقة إنتاجية ١٥٠٠٠ م٣/يوم ، وتخدم المحطة سكان مدينة الرحمانية وقرية المجد ويستفيد منها حوالي ٥٥٠٠٠ نسمة وتمت زيادة الطاقة التصميمية للمحطة من 10000 م٣/يوم إلى 15000م3 والمحطة تم تجديد شهادة TSM لها للمرة الثالثة على التوالي.

وتم تأمين المحطة بمنظومة الإطفاء الذاتي وجهاز إنذار الكلور وجهاز إنذار الحريق بالإضافة لجميع مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية ،كما تم تزويد المحطة بكاميرات المراقبة.

وأضاف "نشأت" أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بافضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة لديها عدد 21 محطة حاصلة على شهادة TSM ، وجار تأهيل باقي المحطات للحصول على الشهادة وفقا لخطة الشركة لعام 2023.