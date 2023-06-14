مدرب يد الفراعنة: هدفي الحصول على ميدالية أولمبية..ومنتخب مصر من أفضل 8 فرق بالعالم

تحدث خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، عن فترة مفاوضاته لتولي مهمة تدريب يد الفراعنة.

وقال خوان كارلوس باستور في لقائه ببرنامج ملاعب الأبطال مع أميرة جمال عبر شاشة أون تايم سبورتس، إن المفاوضات مع منتخب مصر كانت سهله للغاية.

وتابع باستور أنه كان يريد مشروعا وتقابل مشروعه مع مشروع منتخب مصر لليد، لذلك كان التعاقد سهلا للغاية.

وواصل باستور: منتخب مصر من أفضل ثمانية منتخبات على مستوى العالم، وينافس في أعلى مستوى عالمي، والمنتخب يسير بشكل قوي خلال الفترة الأخيرة.

وتابع أن هدفه خلال الفترة المقبلة مع منتخب مصر هو حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024، مشيراً إلى أن هذا هو هدف الاتحاد المصري لكرة اليد أيضا، لذلك أهدافنا مشتركة وهذا الأمر يسهل علينا التعامل في كل القضايا المتعلقة بالمنتخب.