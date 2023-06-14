مدرب منتخب اليد: المنافسة المحلية بين الأهلي والزمالك صحية.. وهدفنا بطولة أفريقيا

قال خوان كارلوس المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد أنه قام بزيارة كل الملاعب التي يخوض عليها منتخب اليد مبارياته وتدريباته.

وأكد خوان كارلوس باستور في لقائه ببرنامج ملاعب الأبطال مع أميرة جمال عبر شاشة أون تايم سبورتس، أنه قرر أن يكون في فريقين في منتخب مصر لكرة اليد منتخب أول ومنتخب ثاني.

وتابع باستور أن الهدف من المنتخبين هو جعل أكبر عدد ممكن من اللاعبين في أعلى مستوى طوال الموسم، لأن ذلك هو ما يجعل المنتخب الوطني المصري مستعد في كل الأوقات.

وأكمل باستور أن الهدف الأول له خلال الفترة الحالية هو حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد في شهر يناير.



وواصل باستور أن المنافسة بين الأهلي والزمالك صحية للمنتخب، ولكن لا يجب أن نقف فقط على الدوري المحلي ويجب أن تمتلك لاعبين في كل المستويات.

وأردف أن المنتخب المصري يمتلك مجموعة رائعة من المحترفين ويقدمون مستوى قوي خارج مصر، وأعرفهم جميعاً وسعيد بمستواهم القوي الذين يقدموه.