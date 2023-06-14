مشهد استثنائي.. رصد 30 حوتا قاتلا قبالة ساحل كاليفورنيا

أظهر مقطع فيديو، رصد نحو 30 حوتًا قاتلًا في خليج مونتيري، قبالة ساحل كاليفورنيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مشهد استثنائي غير معتاد.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، لم يجد رئيس مشروع الحيتان القاتلة في كاليفورنيا، تفسيرًا واضحًا لسبب تجمع تلك الحيتان، لكنه اعتبر الأمر "استثنائيا".

من جانبها، قالت عالمة الأحياء البحرية نانسي بلاك إنها رصدت حوالي 30 من حيتان الأوركا تسبح في الخليج، واصفة المشهد بأنه أفضل رؤية شاهدتها خلال 35 عامًا من البحث عن الحيتان القاتلة.

ولفتت بلاك إلى أنها ليست متأكدة من سبب تجمع الكثير من حيتان الأوركا في مكان واحد. لكنها قالت إن هناك زيادة طفيفة في مشاهدة الحيتان القاتلة في المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين.

