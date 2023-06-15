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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

هاني رمزي: من المبكر الحكم على فيتوريا.. وينقصنا زيادة المحترفين بالمنتخب.. فيديو

صدى البلد


أعرب هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق، عن إعجابه بما يقدمه روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد فوز الفراعنة على غينيا وصعود مصر رسميًا لكأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن المباراة أخذت الطابع الودي بسبب انخفاض الدوافع لكلا الفريقين.
قال هاني رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" يومين ورا بعض نبارك لمجلس إدارة النادي الأهلي بفوزه ببطولة أفريقيا، واليوم نبارك لمنتخب مصر على التأهل لأمم أفريقيا".
أضاف:" مباراة الدوافع لم تكن كبيرة لمصر وغينيا في المباراة، شاهدنا جميعًا المباراة، ونجح روي فيتوريا في تحقيق نتيجة إيجابية كالعادة".
أوضح هاني رمزي:" من المبكر الحكم على روي فيتوريا، ونتمنى رؤية مستوى أفضل، المباراة دوافعها لم تكن كبيرة".
أشار هاني رمزي:" في الشوط الثاني قدمنا أداءً جيدًا، وهذا ما يميز منظومة فيتوريا".
وعن الأداء الدفاعي لمنتخب مصر أمام غينيا، قال هاني رمزي:" أقيم الأداء الدفاعي من خلال الأداء الجماعي، التمركز كان ضعيفًا، وأداء خط الوسط لم يكن جيدًا، ورد الفعل من مهاجمي غينيا كان أفضل نسبيًا".
أكد:" المباراة أخذت الطابع الودي رغم أنها مباراة رسمية".
تابع:" ينقصنا زيادة عدد اللاعبين المحترفين ضمن صفوف المنتخب، الدوري لا يفرز لاعبين أقويا، نمتلك مواهب كبيرة، لابد من زيادة عدد المحترفين وأن يكون الدوري أقوى".
شدد:" إحنا منتخب مصر لدينا تاريخ وأسم كبير، لكن الأسم حاليًا لم يعد يكفي، لابد من العمل والجهد في الفترة المقبلة".
أكمل هاني رمزي:" أنا معجب بعمل فيتوريا وضمه للاعبين صغار الفترة الماضية، ومحاولته النزول بمعدل الأعمار في منتخب مصر".
واصل:" أنا متابع للكرة العالمية، كل الأندية تسعى للتعاقد مع اللاعبين صغار السن، لابد من النظر إلى هذه الأمور، وأن يكون هناك مساحة للعمل بشكل كبير".
وتطرق للحديث عن العمل مع كشافين ليفربول الفترة الماضية مع النادي الأهلي:" عملنا مع الكشافين في نادي ليفربول وعقدنا عدة اجتماعات واستفسرنا عن العديد من الأمور، لتطبيق خطط العمل هذه في النادي الأهلي، لديهم معايير معينة".
أوضح:" نوفر للنادي الأهلي على حسب المعايير المطلوبة كل اللاعبين المطلوبة في مراكز مختلفة، هناك معايير متصلة بالسلوك، وعلى أساس القيمة التسويقية، بنحاول توفير أكثر من خيار من اللاعبين عندما يطلب الأهلي لاعبين، كل مركز ثلاثة أو خمسة لاعبين، لازم قطاع الناشئين يكون على أعلى مستوى الفترة المقبلة، نعطي الأهلي جميع المعلومات المتاحة من أجل استغلالها على أمثل وجه".
أتم هاني رمزي عن احتفال أفشة على طريقة هتلر، قائلًا:" احتفال أفشة على طريقة هتلر سبب لي مشكلة في الدوري الألماني يوما ما، لأن هذه الحركة ممنوعة تمامًا، الموضوع انتهى لأنه كان على سبيل المزاح، أعتقد أن حركة أفشة لا يعلم تمامًا أنها حركة نازية".
 

 

الاعلامي هاني حتحوت الأمم الأفريقية المدير الفني لمنتخب مصر النادي الأهلي أمم أفريقيا

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