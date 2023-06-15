صور جورى بكر وزوجها بعد شائعة الطلاق

أثارت الفنانة جورى بكر الشهيرة بشخصية "دلال" من مسلسل جعفرالعمدة، الجدل على السوشيال ميديا، بعدما نفت انفصالها عن زوجها، وأكدت في تصريحات لبرنامج لetب بالعربي أن حسابها تم اختراقه وأنها تفاجئت بالمنشور، وقالت: اللي عمل كده حد مش محترم.

تتميز الفنانة جوري بكر، ، بصور جريئة ومثيرة وهو ما دفع الجمهور لتداول صورها و تالقت مرتدية فستاين حمل تكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

صدمت الفنانة جوري بكر جمهورها بحذفها لمنشور انفصالها عن زوجها بعد طرحه بساعات.

وكان خبر انفصال الفنانة جوري بكر عن زوجها قد نشرته العديد منالمواقع بعد أن أعلنته عبر حسابها على إنستجرام.



وتابعت: " اللى عمل كده حد عايز ينتقم منى بطريقة قذرة.. ودى ما وضحت الاعلامية بسمة وهبة لا يجوز طلاق الخامل و انا جوزى محترممعتقدش يعمل كده فيا.

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