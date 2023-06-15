عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صور جورى بكر وزوجها بعد شائعة الطلاق

صدى البلد

أثارت الفنانة جورى بكر الشهيرة بشخصية "دلال" من مسلسل جعفرالعمدة، الجدل على السوشيال ميديا،  بعدما نفت انفصالها عن زوجها، وأكدت في تصريحات لبرنامج لetب بالعربي أن حسابها تم اختراقه وأنها تفاجئت بالمنشور، وقالت: اللي عمل كده حد مش محترم.

تتميز الفنانة جوري بكر، ، بصور جريئة ومثيرة وهو ما دفع الجمهور لتداول صورها و تالقت مرتدية فستاين حمل تكشف عن جمالها وأناقتها.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها. 

صدمت الفنانة جوري بكر جمهورها بحذفها لمنشور انفصالها عن زوجها بعد طرحه بساعات.

وكان خبر انفصال الفنانة جوري بكر عن زوجها قد نشرته العديد منالمواقع بعد أن أعلنته عبر حسابها على إنستجرام.
 

وتابعت: " اللى عمل كده حد عايز ينتقم منى بطريقة قذرة.. ودى ما وضحت الاعلامية بسمة وهبة لا يجوز طلاق الخامل و انا جوزى محترممعتقدش يعمل كده فيا.

C2C0445E-8671-44B0-9FD8-07B9FBA2583C-17818-00000D9EF078D109
C2C0445E-8671-44B0-9FD8-07B9FBA2583C-17818-00000D9EF078D109
IMG_7722
IMG_7722
IMG_7721
IMG_7721
IMG_7720
IMG_7720
IMG_7719
IMG_7719
IMG_7718
IMG_7718
IMG_7717
IMG_7717
IMG_7716
IMG_7716
IMG_7715
IMG_7715
IMG_7714
IMG_7714
الفنانة جوري بكر انفصالها عن زوجها سمة وهبة صور جوري بكر شخصية دلال صور جريئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية الأهلي.. الكاف يزف خبرا سعيدا للوداد المغربي بعد ضياع لقب إفريقيا

فقدت النطق | نقل والدة محمد عادل إلى المستشفى بعد إعدامه

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب رئيس نادي الأهلي

أسماء غير متوقعة.. الراحلون عن الزمالك فى الموسم الجديد

جوري بكر تنفصل عن زوجها

اللاعب متردد .. صدمة مدوية لـ الأهلي بشأن تجديد نجم الفريق

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على غينيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

بعد إعدامه.. مقابر الصدقة تنتظر جثمان محمد عادل.. وأمه تفقد الوعي |صور

موضوعات متعلقة

بحط جاز على شعرى.. صور أثارت الجدل لـ منى هلا

بسعر خرافى .. هيفاء وهبي تثير الجدل بتوب كورشيه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم بالحليب؟

ماذا يفعل شاى السماق لجسمك؟

تستعين بالايشارب لغلق فتحة الفستان| أروى جودة تثير الجدل عبر إنستجرام

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

بالأحضان.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل برفقة حسام حبيب

بعد عملية التكميم.. مى كساب تثير الجدل بخصرها المنحوت

ترشيحاتنا

بينها مصر .. 3 دول عربية تحتل قائمة أكثر 10 وجهات شعبية بين المسافرين

يحمل اسمه.. كيف اكتشف ألويس آلزهايمر المرض الدماغي الخطير؟

كسر العادات والتقاليد .. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهم بتصرف غير متوقع ..شاهد

دعاء السفر إلى مكة عمرة وحج .. أدركه بـ 10 كلمات نبوية

وزير الري بصحبة نظرائه الأفارقة في زيارة لقصر عابدين

صور جورى بكر وزوجها بعد شائعة الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا تفعل الحجامة الجافة للجسم ؟

صور جورى بكر وزوجها بعد شائعة الطلاق

بعد انفصالها عن زوجها .. إطلالات مثيرة لجوري بكر

بحط جاز على شعرى.. صور أثارت الجدل لـ منى هلا

فيديو

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

ماذا طلب محمد عادل قبل إعدامه ووالد نيرة يتبرع بـ 10 ملايين جنيه |فيديو جراف

دفنه في عيادته .. وانبعاث رائحته كشف الجناية | تفاصيل مؤلمة

أم كلثوم هتغني ياحوستي السودة.. مصطفى كامل ينتفض ضد الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ