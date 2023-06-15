تفاصيل تحركات إدارة الزمالك لإبرام صفقات جديدة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك يقوم بتحركات في الوقت الحالي للتفاوض مع لاعبين جدد من بينهم محمود حمادة وأحمد عادل ميسي ومحمد هلال وأحمد عاطف.

وقال شبانة في برنامجه بوكس تو بوكس: "سيقوم الزمالك باستعادة بعض اللاعبين أيضا مثل محمود علاء ويوسف أوباما بعد نهاية اعارة اللاعبان".

وأضاف: "الزمالك سيقوم بتعديل عقد يوسف أوباما بشأن البند الموجود في عقده بأحقيته في التساوي مع أعلى عقد داخل النادي، وسيتم التوصل لاتفاق معه، لكن أوباما أفضل من لاعبين كثيرين".

وواصل: "والأهلي والزمالك في مفاوضات مع محمود مرعي مدافع فيوتشر أيضًا، كما سيعود حمدي علاء من البنك الأهلي".

وأكد: "سيف الجزيري سوف يكمل مسيرته مع الزمالك في الموسم المقبل، وإبراهيما نداي أيضا باقٍ في ظل تطور مستواه مؤخرًا، فيما لن يتم تفعيل بند شراء بلحاج مع رحيل المثلوثي وسامسون".

وأتم: "الزمالك أيضا قدم عرضا لضم أيمن محيوس لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، في صفقة انتقال حر".