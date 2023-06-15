جيب تستدعي 330 ألف جراند شيروكي بسبب أعطال

تفاخرت جيب بأن سيارات الدفع الرباعي الجديدة جراند شيروكي وجراند شيروكي L يتم بناؤها في مصنع جديد يضع أعلى مستويات الجودة في البداية، ولكن على الرغم من ذلك ، تم استدعاء عدد من النماذج في عملية سحب تم إصدارها مؤخرًا.

جيب جراند شيروكي

أدى عيب في التعليق الخلفي إلى تأثير الاسترجاع على عدد 217.099 سيارة جراند شيروكي L موديلات 2021-2023 ، و 114302 سيارة من جراند شيروكي من موديلات 2022-2023، بإجمالي 331401 سيارة، ومع ذلك لا تؤثر المشكلة على الموديلات المزودة بنظام تعليق هوائي.

جيب جراند شيروكي

وفقًا للوثائق المقدمة إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) ، فهي مجهزة بنابض لولبي خلفي يمكن أن ينفصل أثناء قيادة المركبات، وتدرك جيب أن إجمالي 21 حالة قد تكون مشكلة العميل، وقد أطلقت تحقيقاً في الأمر في مارس، بعد تقرير يفيد بأن النوابض اللولبية في سيارة جراند شيروكي 2023 سقطت.

جيب جراند شيروكي

لحسن الحظ، لم تسجل شركة جيب على إصابات أو حوادث تتعلق بهذه المشكلة في أي سوق، ولكن هناك سببًا واضحًا للقلق، إذا انفصل زنبرك الملف الخلفي فجأة عن السيارة ، فقد يؤثر ذلك بشكل خطير على ديناميكيات القيادة ويزيد من خطر وقوع حادث.

تخطط جيب للبدء في التواصل مع الملاك في 28 يوليو، وهي تعتزم السماح للفنيين المعتمدين بفحص المركبات وإصلاح مجموعة النوابض الملفوفة الخلفية عند الضرورة.