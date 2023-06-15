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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني .. أستاذ بطب قصر العيني يطالب بإلغاء العلاج على نفقة الدولة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور صلاح الغزالي، أستاذ أمراض الباطنة بطب قصر العيني، إنه سيتحدث باعتباره مريض وليس طبيب تعامل مع الآلاف من المرضى، مؤكدا أن المواطن المصري عندما يصاب بالمرض كأنه يدخل نفق لا يدرى متى وكيف يخرج منه.

وأضاف، فى كلمته بجلسة لجنة الصحة بالمحور المجتمعي،  أن العلاج على نفقة الدولة تعتبر مهزلة، مضيفا أن المستشفيات الحكومية تدفع فيها الدولة مليارات سواء علاج مجاني او شبه مجاني، وتابع أن هذا عبء شديد على الدولة، مطالبا بالغاء ما يسمي العلاج على نفقة الدولة.

وأشار استاذ امراض الباطنة بقصر العيني، إلى أن المريض عندما يجد إدارة المستشفي جيدة وشديدة مهم جدا، وسيلغي قصة العلاج على نفقة الدولة.

ولفت الغزالى ،الى ان هناك مشكلة خطيرة وهى قلة عدد الأطباء، وستظل موجودة إلى أن تجد لها الدولة حل ، مؤكدا أن الطب ليس أى مهنة.

واشار استاذ امراض الباطنة بطب قصر العيني، الى أن هناك أزمة فى الدواء، ولابد أن تجد الدولة حل لها.

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