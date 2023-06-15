محافظ أسوان يتابع جهود إزالة التعديات والإشغالات والتطوير والتجميل

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المختلفة التى تقوم بها الأجهزة المعنية بالمحليات بالتنسيق مع الجهات المختصة للتعامل السريع والفورى مع أى حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 21 ، والتى يأتى تنفيذها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات ، والتشجير ، علاوة على تنفيذ أعمال الصيانة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، فضلاً عن القيام بالحملات المبكرة لضبط الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية المعروضات والمنتجات من السلع الغذائية والإستهلاكية .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت تنفيذ 30 قرار إزالة بمساحة 670 م2 ، منهم 15 قرار إزالة بمساحة 170 م2 ، و 15 قرار إزالة فورية بمساحة 500 م2 بنطاق حى شرق المدينة ، وذلك وسط مشاركة من الجهات الأمنية ، وأيضاً علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة والعاملين والفنيين بنطاق الحى مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال التشجير بنطاق قروى أبو الريش برئاسة جابر فتحى ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وزراعة 100 مليون شجرة لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، بالتعاون مع مؤسسة أبو الدهب لتنمية المجتمع المحلى .

إزالة التعديات

وتم كذلك قيام حى جنوب برئاسة علاء آدم بتنظيم حملة إستهدفت رفع الإشغالات بمنطقة المحمودية بإشراف من نائب رئيس المدينة محمد حسين ، فضلاً عن قيام حى غرب المدينة برئاسة سحر مصطفى بالتنسيق مع شركة الكهرباء بالبدء فى صيانة كابل للكهرباء والأسلاك الخارجية بالقطاع الثالث بالسوق السياحى .

وهو الذى تكامل مع قيام نائب رئيس المدينة محمود بهاء بعقد إجتماع بقرية غرب أسوان بحضور رئيس القرية محمد محمود ، ومهندسى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذة ، وتم الوقوف ميدانياً على معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " الجارية بالقرية ، والتى من أبرزها مشروع إحلال وتجديد مياه الشرب ، والوصلات المنزلية ، والذى يتم تنفيذه بعدد من النجوع بالقرية " الحمداب والغلاب والبسيون والبليدة " .

جهود

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة حالتى تعدى على أراضى زراعية بمساحة 244 م2 بنطاق قرية العباسية ، وتم منع حفر الأساسات وإعادة التربة الزراعية لطبيعتها ، فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة بتنفيذ أعمال النظافة العامة والتجميل بالحدائق المختلفة بنطاق المدينة والقرى التابعة ، وتم جرد الأتربة ورفع القمامة والتراكمات بمعدل 10 طن يومياً .

هذا وقد واصلت اللجان المشتركة لجهاز حماية المستهلك ومكتب البيئة بالوحدة ، وإدارتى الطب البيطرى والأغذية بمديرية الصحة بتنظيم حملاتها المكبرة لضبط الأسواق ، والتى أسفرت عن تحرير 2 محضر بيطرى و 14 محضر صحة ، وكذا 4 محاضر بيئة .