مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة الأحد القادم

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد القادم.

وكان قد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، ع، بعد الموافقة نهائيا على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024، وما ورد به من توصيات، بالإضافة إلى الجداول المرفقة.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة عرض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل الخطة، وأعقبها مداخلات وملاحظات عددا من الأعضاء، ثم قامت الوزيرة بالرد على الملاحظات.

وأعلن رئيس المجلس، إعمال نصوص اللائحة الداخلية، بإرسال التقرير إلى مجلس النواب، لمناقشته والموافقة عليه أيضا، قبل 30 يونيه المقبل.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: نقدر حالة القلق لدى عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ، لاسيما وأن العالم كله ومصر ليست فى معزل عنه، يعيش فى حالة عدم يقين، متابعة: لا نهول ولا نهون من قدر هذه الأزمة.

وأوضحت الوزيرة، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تنبثق من الخطة متوسطة المدى 3 سنوات، وهى جزء من الخطة طويلة المدى 2030، قائلة: وهذا لا يمنع أن هناك خطط سريعة ومرنة.