استشاري نفسي: الابتلاء ليس نهاية الحياة والله يعفو عن عباده.. فيديو

أكد الدكتور عمرو شليل، استشاري الطب النفسي، أن بعض الناس، يكون لديهم اعتقاد بأن ما يتعرضون له من ابتلاء هو نهاية الحياة، وهو أمر خطأ، ففي تلك الحالة لا بد على الإنسان أن يكون لديه يقين في الله.

وقال عمرو شليل، خلال لقاء له لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، أنه في بعض الأحيان يكون الشخص الذي تعرض لابتلاء، يكتم أحزانه، وهو ما يعرضه لمزيد من الضغوطات.

يعفو عن عباده

وتابع استشاري الطب النفسي، أن الموت أو الإصابة بالأمراض، هو ابتلاء من الله لعباده، وهو وحده قادر على أن يعفو عن عباده.