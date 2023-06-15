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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ 150 طربة.. القبض على أخطر تاجر حشيش بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت وحدة مباحث مركز فايد بالإسماعيلية برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من ضبط تاجر حشيش ضبط بكمية كبيرة من المواد المخدرة، في حملة أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية.

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وكانت قد وردت معلومات إلي النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد تفيد قيام أحد الأشخاص بترويج مخدر الحشيش بدائرة مركز فايد على نشاط واسع.

 

وبتكثيف التحريات تمكن النقباء أحمد حمدي ومحمد عبد الباسط و أحمد ممتاز، من رصد المتهم ورصد تعاملاته مع بعض عملائه ممن يترددون على أحد الأماكن التي يتخذها مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي في محافظة الإسماعيلية.

 

وتمكنت حملة مكبرة بقيادة النقباء أحمد حمدي ومحمد عبد الباسط وأحمد ممتاز، من استهداف المتهم والقبض عليه.

 

وعثرت الأجهزة الأمنية مع المتهم على كرتونة بها 150 طربة من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وتحفظت على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

حملة أمنية مكبرة طريق الإسماعيلية بورسعيد ضبط تاجر حشيش

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