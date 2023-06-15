جلسة ودية تجمع بين رئيسي النادي المصري الحالي والسابق | تفاصيل

في أجواء ودية للغاية ، عقد كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري عصر اليوم الخميس اجتماعًا مع سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري السابق وذلك بحضور الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي السابق والأستاذ محمد خليل أمين صندوق النادي الأسبق.



وعقب الاجتماع أشاد رئيس المصري كامل أبو علي بمجهودات سمير حلبية خلال توليه رئاسة النادي المصري ما بين عامي 2015 و 2022 وهي الفترة التي شهدت استقرارا كبيرا ونتائج طيبة للغاية على المستوى الكروي.

واكد رئيس المصري أن المرحلة المقبلة تستلزم تكاتف المخلصين من أبناء بورسعيد الذي ينكرون الذات من أجل تحقيق المصالح العليا للقلعة الخضراء ويسعون كذلك إلى إرساء دعائم الاستقرار لهذا الكيان العظيم.