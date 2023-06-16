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مرأة

مكون طبيعي لازالة السموم.. طريقة تحميك من سرطان القولون

صدى البلد

تطهير القولون هو طريقة تستخدم لغسل الأمعاء الغليظة. يمكن إجراء تطهير القولون الطبيعي عن طريق تغيير نظامك الغذائي أو تناول مشروبات التخلص من السموم. يمكنك أيضًا شراء منتجات تطهير القولون التي لا تستلزم وصفة طبية لاستخدامها في المنزل. هناك طريقة أخرى تتمثل في رؤية أخصائي العلاج المائي للقولون الذي سيقوم بإجراء العملية ، والتي تسمى الري القولون. كلتا الطريقتين تطرد السموم والفضلات الأخرى من جسمك ، مما يؤدي إلى نظام هضمي صحي ونظيف.

 



 


 

ما هو تطهير القولون؟
تطهير القولون هو طريقة تستخدم لغسل الأمعاء الغليظة. يمكن إجراء تطهير القولون الطبيعي عن طريق تغيير نظامك الغذائي أو تناول مشروبات التخلص من السموم. يمكنك أيضًا شراء منتجات تطهير القولون التي لا تستلزم وصفة طبية لاستخدامها في المنزل. هناك طريقة أخرى تتمثل في رؤية أخصائي العلاج المائي للقولون الذي سيقوم بإجراء العملية ، والتي تسمى الري القولون. كلتا الطريقتين تطرد السموم والفضلات الأخرى من جسمك ، مما يؤدي إلى نظام هضمي صحي ونظيف.

فوائد تطهير القولون
يرتبط الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بصحتك ورفاهيتك ونوعية حياتك . القولون ، المعروف أيضًا باسم الأمعاء الغليظة ، هو عضو مهم في الجهاز الهضمي بجسمك. 

 يعتقد ممارسو تطهير القولون أن التخلص من سموم القولون يمكن أن يساعد في تحسين صحة الأمعاء ، والتركيز الذهني ، والتعب ، وفي بعض الحالات ، فقدان الوزن.

يعتمد هذا على نظرية قديمة عن التسمم الذاتي. يمكن أن تتسبب اللحوم والأطعمة غير المهضومة في تراكم المخاط في القولون. ينتج عن ذلك سموم غير مرغوب فيها وضارة. الحل إذن هو القضاء على الفضلات والسموم عن طريق التطهير بواسطة ري القولون.

فائدة أخرى لتطهير القولون هو أنه قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون . قد يزيد وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون من فرص إصابتك به. يوصي الأطباء الأشخاص بإجراء فحوصات تنظير القولون بانتظام في سن 40-45 للمساعدة في تقليل المخاطر وفقا لhealth news

 

 تطهير القولون بشكل طبيعي 


بالنسبة لأولئك الذين يفضلون طريقة منزلية لتطهير القولون ، حاول تعديل نظامك الغذائي لتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة - دقيق الشوفان والبروكلي والحليب العضوي - على تطهير الجهاز الهضمي بشكل طبيعي. يمكنك أيضًا إعداد وصفات شراب لتطهير القولون مثل تدفق الماء المالح وقنبلة عصير الليمون الحارة . سيحفز خليط هذه المكونات حركة الأمعاء ويساعد على إخراج الفضلات والسموم من جسمك.

ازالة السموم التخلص من السموم تطهير القولون سرطان القولون

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