إصابة سائقين في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة السائق ومرافقه بإصابات متفرقة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة الميكروباص، قيادة المدعو "يوسف ع.م.ح"، 37 عامًا، سائق، ويقيم بمحافظة أسوان، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من قائد السيارة "يوسف ع.م.ح"، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومرافقه "حسين س.م.ح"، 44 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية، بجروح وسحجات متفرقة، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبسؤال المصابين، أيدا ما جاء بالفحص، وقررا أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة، نافيين وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.