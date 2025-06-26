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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أبو علي يجتمع بالمدير الفني لقطاع ناشئ المصري ويحضر جانبًا من الاختبارات

رئيس المصري على سير العمل باختبارات الناشئين
رئيس المصري على سير العمل باختبارات الناشئين
محمد الغزاوى

عقد  كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري اجتماعًا مساء اليوم بالكابتن عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين،  وذلك بحضور  أعضاء مجلس إدارة النادي المصري وكذلك مسئولي لجنة التخطيط.
 

رئيس المصري على سير العمل باختبارات الناشئين 

وخلال الاجتماع ناقش  كامل أبو علي مع الكابتن عباس نور الدين كافة التفاصيل والترتيبات المتعلقة بالقطاع خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق آخر حرص  كامل أبو علي ومعه  أعضاء مجلس إدارة النادي على حضور جانبا من اختبارات قطاع الناشئين  والمقامة على ملعب السيد متولي ، حيث اطمئن رئيس المصري على سير العمل بالاختبارات.

المصري النادى المصري قطاع الناشئين مجلس إدارة النادي المصري كامل ابو على

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