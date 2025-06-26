إصابة طفل صدمته دراجة بخارية بسوهاج

شهدت دائرة قسم أول سوهاج حادثة مؤسفة، حيث أُصيب طفل يبلغ من العمر 4 سنوات باشتباه شرخ في عظام الجمجمة، عقب اصطدام دراجة بخارية به أثناء عبوره الطريق أمام منزله.

وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بوصول الطفل "معتز م.خ.ا.ع"، 4 سنوات، إلى مستشفى سوهاج العام، مصابًا باشتباه شرخ بعظام الجمجمة، ومقيم بدائرة القسم، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لاستكمال العلاج.

وبسؤال والده، 28 عامًا، صاحب محل، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء عبور نجله الشارع أمام المنزل، اصطدمت به دراجة بخارية يقودها المدعو "محمد أ.ه.ا"، 19 عامًا، طالب، ومقيم بمركز سوهاج، ما أسفر عن إصابته، واتهم قائد الدراجة بالتسبب في الحادث، نافيًا وجود شبهة جنائية.

وبسؤال قائد الدراجة، أقر بأنه أثناء سيره فوجئ بالطفل يعبر الطريق، ولم يتمكن من تفاديه، مما أدى إلى اصطدامه به عن طريق الخطأ.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.