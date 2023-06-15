كارثة لـ أوكرانيا.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن أسلحة الغرب

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الخميس، إن قوات الجيش الأوكراني، لا يمكنها استخدام معدات وأسلحة حلف شمال الأطلسي “الناتو” بشكل صحيح.

وأضاف ريتر، “يجب أن نفهم أنه من خلال نقل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، لم نجعلها أقوى، بل على العكس.. أضعف".

وتابع أنه “تم تطوير الأسلحة الغربية للاستخدام المنهجي... والقوات الأوكرانية لا تعرف كيفية استخدامها وكيفية إصلاحها، مما يجعلها هدفا سهلا”.

وأكد ريتر، أن “المعدات الألمانية لن تغير أي شيء في ساحة المعركة".

وأوضح أنه “منذ بداية الهجوم المضاد الأوكراني، دمرت القوات الروسية المعدات الغربية بسهولة، بما في ذلك دبابات ليوبارد ومركبات قتال المشاة برادلي”.