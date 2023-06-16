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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مطالب بخفض سعر طن الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 16-6-2023

صدى البلد

طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بإلغاء رسوم الإغراق المفروضة على واردات الحديد لخلق منافسة سعرية عادلة بين المنتج المحلي والمستورد بهدف حماية صناعة التطوير العقاري الذي يمثل نحو 25%؜ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وسجل مبيعات في عام 2022 قرابة تريليون جنيه مصري بما يعادل 33 مليار دولار أمريكي.

يقدم موقع “صدى البلد” أسعار مواد البناء اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أحدث أسعار طن الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم، لمساعدة المقبلين على البناء والراغبين في إجراء التعديلات داخل شققهم على معرفة أسعار الحديد والأسمنت.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 16-6 - 2023

سعر طن الحديد اليوم تسليم أرض مصنع

  • سعر طن حديد العشري 34000 جنيه للطن
  • سعر طن مصر ستيل 34000 جنيه للطن
  • سعر طن حديد عز 37500 جنيه للطن
  • سعر طن حديد بشاي 37000 جنيه للطن
  • سعر طن حديد العتال 37000 جنيه للطن
  • سعر طن حديد عطية 37000 جنيه للطن
  • سعر طن حديد سرحان 33500 جنيه للطن
  • سعر طن حديد المراكبي 35500 جنيه للطن
  • سعر طن حديد المصريين 36000 جنيه للطن
  • سعر طن حديد الكومي 33700 جنيه للطن
  • سعر طن حديد المعادي 33700 جنيه للطن
  • سعر طن حديد بيانكو 33500 جنيه للطن
الحديد 

سعر الأسمنت اليوم الجمعة 16-6 - 2023

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة للأسمنت كالتالي:-

  • أسمنت النصر 1660جنيهًا للطن
  • أسمنت الفهد 1670 جنيهًا للطن
  • أسمنت المعلم 1660جنيهًا للطن
  • أسمنت وادى النيل 1670 جنيهًا للطن
  • أسمنت المخصوص 1690جنيهات للطن
  • أسمنت جنوب الوادي 1700 جنيهًا للطن
  • أسمنت العسكري 1680 جنيه للطن
  • أسمنت سيناء 42.5 - 1700 جنيه للطن
  • أسمنت حلوان 1720 جنيهًا للطن
  • أسمنت السويدي 1800 جنيهًا للطن
  • أسمنت السهم 1680 جنيهًا للطن
  • أسمنت المسلح 1710 جنيهًا للطن

سعر الحديد والاسمنت اليوم تسليم أرض مصنع

ويجب شراء الحديد والأسمنت بكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الأسمنت 

آخر أسعار مواد البناء

وعن أسعار الحديد والأسمنت المذكورة، فهي يتم إعلانها للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الحديد الأسمنت سعر طن الحيد سعر طن الأسمنت سعر مواد البناء اليوم الجمعة

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