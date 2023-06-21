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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

طوكيو تستقبل بطولة الفورمولا إي في الموسم القادم

طوكيو تستقبل بطولة
طوكيو تستقبل بطولة الفورمولا إي في الموسم القادم

تنطلق بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي في شوارع طوكيو للمرة الأولى في مارس المقبل حيث تستهدف السلسلة المزيد من مدن العالم لاستضافة السباقات الأولى فيها خلال الموسم العاشر التاريخي.

نشر الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا إي اليوم الجدول المؤقت للموسم العاشر بعد مصادقة المجلس العالمي لرياضة المحركات، وبدعم من ASNs (السلطات الرياضية الوطنية) لكل مدينة مضيفة.

 يقام سباق طوكيو في 30 مارس 2024، حيث تشهد المدينة أول حدث لبطولة العالم لرياضة السيارات. 

ويتنافس 22 سائقاً من 11 فريقاً في سيارة سباق الجيل الثالث المبتكرة GEN3، التي تعد أسرع سيارات السباق الكهربائية وأخفها وأكثرها قوة وكفاءة على الإطلاق، على الطرقات المحيطة بمركز طوكيو بيغ سايت للمعارض والمؤتمرات على الواجهة البحرية لخليج طوكيو.

 وتتعاون الفورمولا إي مع حكومة مدينة طوكيو لجلب السباق إلى المدينة ودعم مبادرة سيارات بصفر انبعاثات كربونية، التي تعد جزءاً من استراتيجية Zero Emission Tokyo. وقد وضعت مدينة طوكيو المدينة خطة عمل مناخية تهدف إلى تحقيق صفر صافي انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.

 وفي تعليق له، قال يوريكو كويكي، حاكم طوكيو: "يسعدني الإعلان عن القرار الرسمي باستضافة طوكيو لسباق الفورمولا إي في مارس 2024. مع التركيز على دعم استخدام المركبات عديمة الانبعاثات، حيث تعمل حكومة مدينة طوكيو على تسريع الإجراءات في جميع المجالات لتطبيق مبادرة "صفر انبعاثات في مدينة طوكيو"، لتكون طوكيو مدينة متقدمة بيئياً دون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. تقام الفورمولا إي في المدن الكبرى حول العالم على شكل سباق على الطرق للسيارات الكهربائية التي لا تصدر انبعاثات أو ضجيج من المحرك".

 وأضاف: "يقام هذا السباق حول منطقة طوكيو بيغ سايت للمعارض والمؤتمرات في منطقة خليج طوكيو، حيث تجري عمليات التطوير لتصبح مدينة مستدامة من الجيل التالي. دعونا نتطلع جميعاً إلى متابعة الأجواء الديناميكية في هذا السباق عن قرب ولنشجع السائقين المتنافسين، مع إقامة الحدث للمرة الأولى في اليابان. لا يقتصر دور هذه البطولة على تحفيز استخدام المركبات ذات الانبعاثات الصفرية فحسب، وإنما يوفر أيضاً فرصة رائعة لتعزيز الحضور الدولي لمدينة طوكيو من خلال تسليط الضوء على مناطق الجذب في مدينتنا للعالم. ونحن في طوكيو، سنتعاون مع المنظمين والجهات المسؤولة في السباق لضمان نجاح الحدث".

 ينطلق الموسم العاشر من بطولة العالم إيه بي بيه للفورمولا إي من مدينة مكسيكو سيتي يوم السبت، 13 يناير بعد نجاح السباق الافتتاحي الذي شهد بيع كامل التذاكر مع انطلاق الموسم التاسع.

 تم الإعلان عن ثلاث جولات من التقويم المؤقت الذي يضم 17 سباقاً من البطولة، في حين تواصل الفورمولا إي مباحثات متقدمة مع مجموعة من المدن المضيفة المحتملة التي تستضيف البطولة لتضمن المزيد من أحداث السباقات الرائعة في مواقع عالمية مميزة.

 وفي عطلة هذا الأسبوع، يقام سباق الفورمولا إي لأول مرة في بورتلاند، أوريجون، على أن يعود الموسم المقبل، مع استضافة بورتلاند السباق الدولي الذي يقام قبل اختتام البطولة في لندن في أواخر يوليو. وستعود الفورمولا إي أيضاً إلى ساو باولو بعد السباق الافتتاحي الناجح هذا الموسم.

وتحافظ برلين على سجلها باعتبارها المدينة الوحيدة التي تستضيف أحد السباقات في جميع المواسم العشرة للبطولة، ما يعزز سمعتها باعتبارها وجهة شهيرة للسائقين والمشجعين الذين شهدوا رقماً قياسياً يتضمن أكثر من 190 تجاوزاً و23 تغييراً في الصدارة خلال الجولة السابعة من الموسم.

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