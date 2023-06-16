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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

احترس من أشعة الشمس.. تحذيرات عاجلة بشأن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس الأيام المقبلة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تغيرا بدرجات الحرارة، وتقلبات جوية شديدة.

حالة الطقس اليوم 

طقس شديد الحرارة اليوم الجمعة

تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد طقسا شديدا الحرارة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس حار، وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية على أنه سيسود طقس معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

عدم الاقتراب من أشعة الشمس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، كونه سيؤدي إلى زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، إضافة لتحذيرها من وجود شبورة مائية بالصباح الباكر وحتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

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تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم الجمعة على بعض المناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البالد علي فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

أما عن درجات الحرارة فالعظمى المتوقعة اليوم، على المدن والأقاليم المصرية، جاءت على النحو التالي:

القاهرة: الصغرى 27 والعظمى 37

العاصمة الإدارية: الصغرى 27 والعظمى 37

6 أكتوبر: الصغرى  28 والعظمى 38

بنها: الصغرى 27 والعظمى  37

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 35

العلمين الجديدة: الصغرى 23 والعظمى 35

مطروح: الصغرى 22 والعظمى 30

سيوة: الصغرى 26   والعظمى 36

كاترين الصغرى 14 والعظمى 30

حالة الطقس اليوم 

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 32

الزقازيق: الصغرى 27 والعظمى 37

الإسماعيلية الصغرى 27 والعظمى  38

السويس: الصغرى 27 والعظمى 36

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37

الفيوم: الصغرى 27 والعظمى 38

بنى سويف الصغرى 27 والعظمى 38

المنيا: الصغرى 28 والعظمى 39

أسيوط الصغرى 27 والعظمى 39

سوهاج الصغرى  28 والعظمى 40

الأقصر الصغرى 28  والعظمى 40

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 41

طقس شديد الحرارة اليوم الجمعة عدم الاقتراب من أشعة الشمس حالة الطقس تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم

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