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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف وتطوير 11 شارعا ومتفرعات لها بحي الطالبية بالجيزة

رصف شارع
رصف شارع

شوارع جديدة تشهد أعمال تطوير ورصف بمحافظة الجيزة حيث تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير التي يشهدها القطاع الكائن خلف منطقة السجل المدني وكايرو مول بحي الطالبية . 

وتابع اللواء أحمد راشد نسب تنفيذ أعمال التطوير والرصف وطلاء البلدورات ودعم الشوارع بأرصفة للمشاة وشبكة انارة وصرف للامطار في اطار خطه رصف الشوارع الواقعه بين شارعي الهرم ومحور انور السادات ومسار التحويلات المرورية بذلك القطاع الحيوي بالتزامن مع تنفيذ مشروع مترو انفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم . 

واشار محافظ الجيزة انه تم الانتهاء من أعمال رصف وتطوير ١١ شارع ومتفرعات لهم بالمنطقه خلف السجل المدني وحسن محمد نطاق حي الطالبية مشيراً ان الشوارع شملت البصرة ورمزي فرج وايوب وشارع السجل المدني وامتداد الخليفة و شارع مركز شباب السلام و الشيخ وامتداده بالاضافه الي ٥ شوارع صغيرة ببلاط الانترلوك بالمنطقه خلف كايرو مول بالاضافة الي تطوير ٢ ميدان بشارع الهرم نطاق حي الطالبية . 

وخلال جولته حرص المحافظ على الالتقاء بالمواطنين القاطنين بتلك الشوارع للاطلاع علي اراءهم ومقترحاتهم وشكواهم  والذين عبرو عن سعادتهم بالشكل الحضاري للشوارع بعد تنفيذ أعمال التطوير. 
وقد استجاب محافظ الجيزة بمطالب المواطنين وكلف رئيس حي الطالبية بتطوير شارعين استجابه لهم وهم ابراهيم حافظ والطريق المتفرع منه في اطار خطه التطوير الشامل التي تشهدها العديد من قطاعات المحافظة لتحسين حركة سير المواطنين .

رافق المحافظ خلال جولته محمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واشرف تامر رئيس حي الطالبية وهيئة النظافه.

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أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير والرصف التحويلات المرورية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انترلوك تحسين حركة سير المواطنين جهاز التفتيش هيئة النظافة مترو أنفاق الخط الرابع محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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