البورصة تربح 26 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 26 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.162 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.3%،

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 17881.52 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.09% ليغلق عند مستوى 3466.77 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 5163.21 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 21542.81 نقطة، زاد مؤشر تميز بنسبة 8.53% ليغلق عند مستوى 4973.42 نقطة.