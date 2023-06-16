نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى والقضايا التي تهم المسلمين ويسألون عنها في حياتهم اليومية نبرز أهمها في النشرة الدينية.

دعاء شهر ذي الحجة مكتوب.. أفضل أيام الله وأقسم بها في كتابه



الأوقاف تعلن موضوعات خطب شهر يوليو



فضل صيام 9 أيام من ذي الحجة.. هل الاكتفاء بيوم عرفة يكفر سنتين؟

فضل العشر من ذي الحجة .. وزير الأوقاف يقدم نصائح للحجاج والمسلمين

متى تظهر نتائج الصلاة على النبي؟.. وأسرارها في يوم الجمعة

العشر الأول من ذي الحجة .. دار الإفتاء تكشف تفسير آية سورة الفجر