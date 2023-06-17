المنتج محمد علام: تعاونت مع مطربات من لبنان والعراق.. فيديو

قال المنتج محمد علام، أن هناك تعاون مع مطربات من لبنان والعراق.

وأضاف علام ، خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"،تقديم شيرين سليمان، ستكون هذه الأغاني مواكبة للتغيرات الحالية في عالم الموسيقى.

الراب

وأفاد: الفئات العمرية الصغيرة تميل إلى أغاني الراب خاصة لويجز، ولكن الفئات الشابة تميل لأغاني تامر حسنى، عمرو دياب، وهناك عزوف من الأشخاص لسماع الأغاني القديمة.

وعن التعاون مرة مع فريق «واما» لتقديم أغاني وطرحها للجمهور، أكد أن هناك صعوبة للعمل مرة أخرى بسبب ارتباطاتهم الفنية.