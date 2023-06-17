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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شذى حسون: صوت شيرين بيلمسني وحماقي بيعجبني.. فيديو

صدى البلد

تحدثت المطربة العراقية شذى حسون، عن المطرب محمد حماقي والهضبة عمرو دياب والمطرب محمود العسيلي والمطربة شيرين عبد الوهاب، كما كشفت سبب اختفائها لفترة بحياتها.

وقالت شذى حسون، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد وتقدمه الاعلامية شيرين سليمان: نفسي أعمل ديو مع محمد حماقي ومن الأصوات اللي بحب ركوزها في الغناء ويعجبني اختياراته، وكمان بحب الهضبة عمرو دياب وأغانيه وشغله وتامر حسني والعسيلي وأتمنى أشتغل معاهم.

وعن شيرين عبد الوهاب فقالت شذى حسون ببرنامج سبوت لايت: شيرين بحكم نجاحها ومحبة الناس ليها وجنونها ده يخليها فنانة حقيقية، وكل اللي بيحصل معاها حصل مع كل الفنانين الكبار في العالم، وشيرين صوت كتير حلو وبتلمسني.

شيرين

وأوضحت: اللي حصل مع شيرين حصل معايا شوية والفرق بيني وبين شيرين أن الإعلام إهتم بموضوعها وتابعها بعكسي الموضوع كان بعيد عن الإعلام وأنا فضلت ده، حفاظا على خصوصيتي وخصوصية الناس التانية، وأحيانا بتجيلك فترات عايزة تركزي على نفسك شوية.

وعن سبب اختفائها، أضافت شذى حسون ببرنامج سبوت لايت: اختفيت لفترة بحياتي لأمور شخصية، وحصلت قصص كتير معايا ولو طلعت للاعلام هتكون دراما أكتر.

الهضبة عمرو دياب الإعلامية شيرين سليمان العراقية شذى حسون المطرب محمد حماقى المطربة شيرين عبد الوهاب

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