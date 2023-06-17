تامر عاشور: سألحت لـ فضل شاكر لو قرر الرجوع للفن مرة أخرى

‏قال الفنان تامر عاشور أن لو الفنان فضل شاكر قرر الرجوع للفن مرة أخرى وطلب منه الحان بالطبع سوف يلحن له ولا يوجد لديه أي مشكلة.

وتابع تامر عاشور خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن بعض الناس ترفض رجوع فضل شاكر وترفض وجوده لبعض المشاكل الشخصية وبسبب تطرفه لكنه شخصيا لا يوجد لديه مشكلة معه وهو يتعامل مع فنان وهو ملزم بوجهة نظره الفنية فقط أما غير الفنية لا تخصه في شيء ولا تعنيه.

يده ملطخه بالدماء

وأضاف أما عن اتهام فضل شاكر إن يده ملطخه بالدماء أكد أنه لا يستطيع الفصل في هذا الكلام لكن لو هذا الكلام حقيقي بالطبع لن يتعامل معه.