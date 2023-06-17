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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب المصري يحسم موقفه من انتقال إلياس الجلاصي للزمالك

صدى البلد

 

كشف ميمي عبد الرازق مدرب المصري موقفه من رحيل إلياس الجلاصي لاعب الفريق الأول لكرة القدم في ظل ارتباط اللاعب بالانتقال لصفوف الزمالك.

وقال ميمي عبد الرازق في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إلياس الجلاصي عقده ممتد مع المصري لمدة موسمين وأكدت في تقريري الفني أن اللاعب عنصر أساسي في الفريق ولا نية في رحيله وفي النهاية قراري فني ومجلس الإدارة له القرار النهائي"

واختتم: "لم أحدد احتياجات المصري حتى الآن هذه الأمور في طي الكتمان لدينا لاعبين مميزين وقمت بتقييم هؤلاء اللاعبين في تقرير فني"

إلياس الجلاصى ميمي عبد الرازق صفوف الزمالك ريمونتادا

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