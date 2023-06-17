سقطة مهيب عبد الهادي.. خدع محترف المصري وفضح مخطط الزمالك لضمه|العقوبة المنتظرة

وقع الإعلامي مهيب عبد الهادي، في خطأ مهني، حيث خدع لاعب المصري إلياس الجلاصي للحصول منه على معلومات خاصة بانتقاله لصفوف نادي الزمالك، وذلك عبر إيهام اللاعب بأن الحديث الدائر بينهما في مداخلة على برنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر، ليس على الهواء، فيما أعرب مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، عن استيائه الشديد، من أداء الإعلامي مهيب عبد الهادي، واصفا إيه في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بـ الأداء الإعلامي غير المهني والمخالف لكافة مواثيق الشرف الإعلامية.

إلياس الجلاصي

المصري يشكو على مهيب عبد الهادي

وأضاف النادي المصري، في بيانه أن ما حدث خلال الحلقة الأخيرة من برنامج اللعيب والمقدمة على شاشة إم بي سي مصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بعد قيام مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي بالتدليس على لاعب المصري، المحترف التونسي إلياس الجلاصي بإيهامه أن المداخلة الهاتفية التي أجريت معه غير مذاعة على الهواء مباشرة وأنها اتصال شخصي، وهي المداخلة التي تم خلالها استدراج اللاعب للإدلاء بتصريحات أثارت جماهير النادي المصري بشكل كبير وسببت الكثير من الحرج للاعب والجهاز الفني والإداري لفريق المصري.

وأكد مجلس إدارة المصري على امتعاضه الشديد من هذا الأمر، معربا، عن بالغ أسفه من تكرار قيام مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي وضيفه الدائم الكابتن رضا عبد العال بتناول موضوعات خاصة بالنادي المصري بشكل أحادي يتم من خلالها عرض أخبار مغلوطة دون الرجوع لمجلس إدارة المصري لاستبيان الحقيقة، وهو الأمر الذي قد يُلقي بتساؤلات عديدة حول الدوافع الشخصية لمقدم البرنامج وضيوفه والذين يسخرون البرنامج تمامًا لتحقيق أهدافهم الشخصية فقط دون مراعاة لكافة مواثيق الشرف الإعلامية ولمصالح الأندية المصرية.

بيان النادي المصري

وتابع: يهيب مجلس إدارة النادي المصري بإدارة قناة (MBC MASR) والقائمين عليها، وكذا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمراجعة حلقات البرنامج المذكور وخاصة حلقته الأخيرة لبيان مدى تماشيها مع مواثيق الشرف الإعلامية والأكواد الخاصة بأخلاقيات العمل الإعلامي والتي تؤكد دومًا على احترام خصوصية الأشخاص والابتعاد دومًا عن التدليس لتحقيق مصالح شخصية من ناحية، ولإثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية من ناحية أخرى.

واختتم: ومجلس إدارة النادي المصري إذ يؤكد على احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على حقوقه الأدبية والمادية والتي تضمن كذلك حقوق لاعبيه وأجهزته الفنية والإدارية.

الجلاصي يكشف تفاوض الزمالك معه

وتسبب خدعة مهيب عبد الهادي للاعب المصري المحترف، إلياس الجلاصي، في الكشف عن مفاوضات الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أكد الجلاصي، أن الكابتن مدحت عبد الهادي تواصل معه عقب ودية الزمالك والمصري ولكنه لم يوقع بعد للفارس الأبيض.

وردا على سؤال النادي الذي يفضله، أضاف الجلاصي: "هناك من ينضم للزمالك ليُشارك وهناك اسامي انضمت للأهلي ولم تُشارك، قبل أن يضيف:"هل في أحد لا يحب يلعب مع الزمالك وتابع: :"سيف الجزيري صديقي ولعب معي في المنتخبات خلال فترة الناشئين".

واكد أن النادى الأهلي، نادى كبير، إلا أنه يرى أن خط الوسط ملئ باللاعبين، الذين يلعبون فى نفس مركزه، مشيراً الى أن الثلاثي مروان عطية وأليو ديانج وحمدي فتحي، أما نادي الزمالك فأوضح أن هناك لاعبين لا يستحقوا ارتداء التيشيرت الابيض، وانه لو موجود فى الزمالك لكان "أكل النجيلة"،

عقوبة الإعلاميين المخالفين لميثاق الشرف

وحدد القانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، العقوبات التأديبية للإعلامي الذي يخالف أحكام القانون أو اللائحة الداخلية أو يُخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته، أو ميثاق الشرف الإعلامى، أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس الإدارة أو يرتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها.

وجاءت المادة 82 من القانون سالف الذكر، لتحدد العقوبات التأديبية فيما يلي:

الإنذار. الحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين. المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين. شطب الاسم من جداول النقابة؛ ولا يترتب علي شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.

وعرف القانون "النشاط الإعلامى" بأنه كل نشاط يقوم على بث الأخبار أو المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الحقائق من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية بقصد إبلاغ وتبصير الرأى العام بها. ولا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية.

فيما عرف القانون "الإعلامى" بأنه كل من يقيد فى النقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًا فى إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذه مهنة للكسب وذلك فى أى من المجالات الآتية: تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.

وشارك الجلاصي مع المصري خلال موسم 2022/2023 في 27 مباراة؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلهم خلال 2184 دقيقة لعب.وانضم اللاعب صاحب الـ 29 عاماً للمصري البورسعيدي في سبتمبر 2021 قادمًا من صفوف الاتحاد المنستيري.