رسالة أحمد مرتضى منصور لوالده في عيد ميلاده| شاهد

هنأ أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة الزمالك، والده المستشار مرتضى منصور بعيد ميلاده عبر حسابه على تويتر.

وشارك صورة، وعلق: “كل سنة وحضرتك طيب”.

من جانب آخر، أكد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الأرض المخصصة لإنشاء فرع النادي بالسادس من أكتوبر تم تخصيصها في 2003، وتم سحبها أكثر من مرة.

وأوضح عضو مجلس الإدارة أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور سدد كافة الالتزامات المادية الخاصة بأرض النادي بالسادس من أكتوبر في عام 2020 وأصبحت الأرض ملك الزمالك بنسبة 100%.

وشدد أحمد مرتضى في المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الإدارة اليوم :" في 2015 تم إبرام تعاقد مع مكتب استشاري للرسومات الخاصة بفرع النادي بأكتوبر وحصل الزمالك على الرخص الخاصة بالإنشاءات".