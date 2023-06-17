فرنسا والسعودية تدعوان لحل سريع للفراغ السياسي في لبنان ..وبلينكن ينفي أي اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

وزير المالية المصري: حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لضمان الاستقرار الاقتصادي

الخارجية المصرية: نتابع مع اليونان عمليات البحث عن ضحايا مصريين في حادث غرق مركب

زلزال بقوة 5,8 درجات يضرب غرب فرنسا

وزير الدفاع السعودي يجري مباحثات مع المبعوث الأمريكي حول اليمن

بلينكن: زيارة الصين لتجنب "الحسابات الخاطئة" مع بكين

زيلينسكي يرفض أي محادثات سلام مع روسيا قبل انسحابها

لافروف: اجتماع وزاري مشترك بين روسيا ودول الخليج الشهر المقبل



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تخص الشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكلم وسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وزير المالية المصري محمد معيط قوله: "إننا ماضون في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لضمان الاستقرار الاقتصادي، وإطلاق مسار نمو مرتفع ومستدام، بما يسهم في امتلاك قدرة أكبر علي التعامل الإيجابي مع التداعيات المتشابكة للصدمات الخارجية التي أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر"، مشيرا إلى أن "اقتصادنا متنوع ونتعامل مع التحديات المحلية والعالمية، بتوازن شديد لصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بما يساعدنا على تجاوز الآثار الناجمة عن الأزمات المتلاحقة".

وذكرت "الوطن" أن وزارة الخارجية المصرية نعت ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء الماضي، مؤكدةً أن "سفارة جمهورية مصر العربية في أثينا مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة، عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، كما تتابع وضع الناجين ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم".

وقالت: "تؤكد مصر في هذا الصدد، أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها او تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية".

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أجرى مع المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينح، مباحثات حول سبل حل الملف اليمني.

وأشارت "الوطن" إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن الاجتماع الوزاري المشترك بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي سيعقد في روسيا في يوليو، قائلا:ً "علاقاتنا مع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لها تاريخ طويل".

وقالت "الأنباء" إن الملف اللبناني حاز على نصيب من لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث دعيا إلى "ضرورة وضع حد سريعا للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان"، وفق ما أعلن الإليزيه، مساء الجمعة، إثر اجتماع بين الزعيمين.

دوليًا، قالت "الراي" إن سكان جزء كبير من غرب فرنسا شعروا مساء أمس بزلزال تراوحت قوته بين 5,3 إلى 5,8 درجات هو الأقوى في البلاد منذ أوائل الألفية الجديدة وقد تسبب بأضرار مادية في المنطقة حيث سُجِّل مركزُه.

وذكرت "الجريدة" أن البيت الأبيض رد على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إمكانية استخدام الأسلحة النووية، منددًا بحديث بوتين، لكنه قال إن الولايات المتحدة لم تجرِ أي تعديلات لوضعها النووي ردًا على تلك التصريحات.

ونقلت "القبس" عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قوله إنه "في ما يتعلق بإيران، فإن بعض التقارير التي رأيناها عن اتفاق حول المسائل النووية أو عن معتقلين هي ببساطة غير دقيقة وغير صحيحة".

وذكرت "الوطن" أن بلينكن أكد أن أحد أهداف زيارته المقبلة للصين هو "تجنب الحسابات الخاطئة" مع بكين، في موازاة السعي إلى مساحات تفاهم، مضيفًا أن الزيارة تهدف إلى "فتح خطوط اتصال مباشرة، بحيث يتمكن بلدانا من إدارة علاقتنا بشكل مسؤول.. وتجنب الحسابات الخاطئة".

وقالت "الأنباء" إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن رفضه إجراء أي محادثات سلام مع روسيا قبل انسحابها من الأراضي التي احتلتها، معتبراً أن ذلك "غير ممكن" حاليًا، مضيفًا ، خلال مؤتمر مع زعماء أفارقة يزورون أوكرانيا، إنه دعاهم للمشاركة في قمة سلام عالمية، لكنه رفض فكرة إجراء محادثات سلام مع موسكو حاليا، وقال إنها ستعني تجميد الحرب في أوكرانيا.

