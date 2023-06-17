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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مذكرة اعتقال دولية ضد جزائرية.. لن تصدق جريمتها

صدى البلد

أصدر قاض جزائري مذكرة اعتقال دولية بحق مغتربة تعيش في العاصمة الفرنسية، باريس، وذلك بعد إدانتها غيابيا بالمشاركة في الغش في امتحانات الشهادة الثانوية (البكالوريا) في البلاد، وفقا لما ذكرت صحيفة "الشروق" المحلية.

وأوضحت الصحيفة أن قاضي الجنح بالمحكمة الابتدائية بمدينة أولاد رشاش، شرقي ولاية خنشلة، قد أصدر المذكرة بحق المغتربة "ب.ك"، في العقد الخامس من العمر.

وقد حكم غيابيا على تلك السيدة بالسجن عامين حبسا نافذا وبغرامة مالية لتورطها مع شقيقتها وشقيقها، في قضية نشر وتسريب والإجابة على أسئلة في مادة اللغة الإسبانية، الخاصة بامتحان "البكالوريا" لشعبة اللغات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن المغتربة كان وصلها سؤال ورد في امتحان اللغة الإسبانية على صفحتها على موقع "فيسبوك"، فأجابت عليه بطريقتها بسرعة، وأرسلته إلى صفحة شقيقها الذي كان في البيت، والذي أرسله إلى أختهما التي كانت تقدم الامتحان.

لكن القضية، بحسب الصحيفة، كانت قد وصلت إلى مصالح الأمن وجرى توقيف الفتاة التي قدمت الامتحان مع شقيقها، وتم عرضهما على النيابة.

وحكم لاحقا على الطالبة بالسجن لمدة 6 أشهر، في حين حصل الشقيق على عقوبة السجن عامين.

حبس وغرامة.. الحكم على طالبة بتهمة الغش في امتحانات البكالوريا بالجزائر

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