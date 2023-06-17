مؤشر خطير بشعبية هاري وميجان.. ماذا يعني انفصال Spotify عن العمل معهما

أعلنت شركة Spotify أنها ستنهي شراكتها مع دوق ودوقة ساسكس، في بودكاست ميجان التي بدأتها الزوجة السابقة للأمير العام الماضي، وذلك بعد تراجع شعبية الزوجين الملكيين.

Spotify تنهي شراكتها مع هاري وميجان

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تأتي هذه الخطوة بعد أن تضاءلت شعبية الزوجين الملكيين في أعين البعض وتقلصت قيمة العلامة التجارية لهما. كما أن Spotify تقلل من اعتمادها على توقيعات المشاهير الكبيرة والمحتوى الأصلي المكلف الذي يؤثر على أرباحها النهائية.

يأتي هذا القرار بعد انتهاء صفقة Spotify مع شركة الإنتاج التابعة لباراك وميشيل أوباما العام الماضي. وتركت Spotify مئات الموظفين منذ ذلك الوقت ، لتصل إلى قسم البث الصوتي الواسع ، وهو نقطة ساخنة لشركات البودكاست التي أنفقت أكثر من 400 مليون دولار في الحصول عليها قبل بضع سنوات فقط.

وفي مؤتمر عبر الهاتف مع محللين ماليين في وقت سابق من هذا العام ، أقر الرئيس التنفيذي لشركة Spotify Ek بأن الشركة ارتكبت بعض الأخطاء خلال فورة الإنفاق التي تجاوزت مليار دولار والتي أعقبت مساعيها لعام 2019 لترسيخ نفسها كلاعب رئيسي في هذه الصناعة.

تراجع شعبية هاري وميجان

وعلى الرغم من أن دوق ودوقة ساسكس لا يزالان يحظيان بشعبية واسعة في بعض الأوساط، إلا أن هذا القرار يشير إلى أن قيمتهما لم تعد كافية لتبرير الإنفاق الباهظ عليهما.

ويعد هذا تحذيرًا لشركات البودكاست الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على المشاهير لجذب المستمعين.

قال الرئيس التنفيذي لخدمة بث الموسيقى السويدية Spotify، دانيال إيك، إنهم سيكونون حريصين على كيفية استثمارهم في صفقات المحتوى المستقبلية.

ويبدو أن Spotify لا يزال يتعامل مع بعض الشراكات الباهظة الثمن، حيث رفضت العام الماضي دعوات لقطع علاقتها مع جو روجان، نجمها المثير للجدل، الذي حصل على 200 مليون دولار في عام 2020 لمنحه حقوق الاستماع الحصرية.

وعلى النقيض من ذلك، يقدم عرض روجان الذي يتضمن عدة حلقات متعددة الساعات كل أسبوع، جمهورًا يبلغ 11 مليون شخص.

وفيما يتعلق بعرض النماذج الأصلية، فقد حصل على جائزة اختيار الجمهور ووصل إلى القمة في ستة أسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ولكن يشير خبير الاتصالات في الأزمات، مارك بوركوفسكي، إلى أن العرض ربما لم يكن مقنعًا بما يكفي عندما راجعت سبوتيفاي الأرقام. ويؤكد بوركوفسكي أن الأمر دائمًا يتعلق بالمحتوى، وإذا لم تتمكن من تسليم الرسوم الخاصة بك، فلن يدفعها أحد.