شاب برازيلي يزعم تحذيره من حادث ميجان ماركل وزوجها قبل 6 أشهر

تنبأ بالحرب الروسية وكورونا..

ادعى شاب برازيلي أعلن نفسه باسم 'نوستراداموس الحي' إنه حذر من مطاردة ميجان ماركل التي حدثت منذ يومين 'شبه الكارثية' قبل ستة أشهر عندما ادعى أن الدوقة ستحتاج إلى 'حماية' نفسها.

يأتي التحذير بعد أن قام الرائي البالغ من العمر 36 عامًا بسلسلة من التنبؤات المخيفة التي شملت أيضًا الأميرة الراحلة ديانا.

ويزعم أتوس سالومي ، البرازيلي الأصل ، أنه قد قام بالفعل بالعديد من التنبؤات المدمرة للأرض ، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا لفيروس Covid-19 وموت الملكة.

وتأتي توقعاته الأخيرة بعد أن وجد دوق ودوقة ساسكس نفسيهما في دائرة الضوء مرة أخرى بعد رحلة إلى نيويورك بالولايات المتحدة.

وتمت ملاحقة الزوجين الملكيين من قبل حشد من 'المصورين شديدة العدوانية' لأكثر من ساعتين.

هذه المطاردة الحثيثة ، التي استمرت أكثر من ساعتين ، نتج عنها العديد من الاصطدامات القريبة التي شملت سائقين آخرين على الطريق ، والمشاة ، واثنين من ضباط شرطة نيويورك.

وفقًا لأثوس ، ستظهر 'قنبلة' مجازية في حياة هاري بينما زعم أن ميجان ، دوقة ساسكس يمكن أن تصبح تاريخًا إذا لم تتخذ الخطوات الحكيمة والضرورية لحماية نفسها.



وفي وقت سابق كان قد حذر نوستراداموس العصر الحديث بشكل صارخ من أن المسيطر على تقنية الذكاء الاصطناعي "AI " سوف يجلب البرودة إلى العالم ويقضي على البشرية.

ويتوقع أتوس سالومي ، وهو عراف برازيلي ، أن الذكاء الاصطناعي سينتهي به الأمر إلى جعل الناس في جميع أنحاء العالم غير قادرين على الاستقرار ، مما يؤدي إلى صعود وهبوط متكرر على البشرية.

وسبق أن تحققت توقعات "نوستراداموس الحي" عندما تنبأ بشكل صحيح وصول فيروس كورونا "كوفيد-19" ووفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقد أكسبت توقعات آتوس سالومي الصحيحة السابقة لقب نوستراداموس، على اسم الفيلسوف الفرنسي الذي توقع الأحداث الطويلة في المستقبل خلال حياته.

تنبأ أتوس سالومي والملقب بـ «نوستراداموس المعاصر» بوفاة الملكة إليزابيث الثانية في العام الجاري 2022م، وكذلك محاولات الملياردير إيلوان ماسك لشراء تطبيق Twitter، إضافة إلى تهديد وظائف البشر بعدما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Elon Musk عن النموذج الأولي للروبوت الشبيه بالإنسان أوبتيموس Optimus.