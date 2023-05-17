رجّع الأميرة ديانا للأذهان| مطاردة بالسيارات لـ هاري وميجان .. والحارس مفاجأة

طارد مصورون سيارة الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل وكادت الواقعة أن تصبح كارثية مما أعاد لأذهان الجماهير ما حدث مع والدته الأميرة الراحلة ديانا من حادث مطاردة أودى بحياتها.



وبحسب ديلي ميل البريطانية، قال المتحدث باسم الأمير البالغ من العمر 38 عاما، إن المطاردة -التي وصفها بالخطرة- وقعت أمس الثلاثاء، بعد أن حضر الأمير هاري وزوجته ميجان، حفلا لتوزيع الجوائز في مدينة نيويورك.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ميجان ماركل استعانت قبل وقت سابق على ما يبدو بالحارس الشخصي السابق لكيم كارديشيان من أجل الحفاظ على سلامتها.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن دوقة ساكس البالغة 41 عاما، شوهدت مع الحارس الشخصي السابق لكيم كارديشيان أثناء خروجها في نزهة للمشي بنهاية الأسبوع – بعد ساعات قليلة فقط من غيابها عن مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.