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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجّع الأميرة ديانا للأذهان| مطاردة بالسيارات لـ هاري وميجان .. والحارس مفاجأة

هاري وميجان
هاري وميجان

طارد مصورون سيارة الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل وكادت الواقعة أن تصبح كارثية مما أعاد لأذهان الجماهير ما حدث مع والدته الأميرة الراحلة ديانا من حادث مطاردة أودى بحياتها. 
 

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شكوى وإحباط .. الأمير هاري يفجر سؤالا بائسًا لابنة عمه

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مفاجأة في المحكمة.. كاتب سيرة الأمير هاري يتبرّأ منه أمام القاضي

وبحسب ديلي ميل البريطانية، قال المتحدث باسم الأمير البالغ من العمر 38 عاما، إن المطاردة -التي وصفها بالخطرة- وقعت أمس الثلاثاء، بعد أن حضر الأمير هاري وزوجته ميجان، حفلا لتوزيع الجوائز في مدينة نيويورك.

 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ميجان ماركل استعانت قبل وقت سابق على ما يبدو بالحارس الشخصي السابق لكيم كارديشيان من أجل الحفاظ على سلامتها.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن دوقة ساكس البالغة 41 عاما، شوهدت مع الحارس الشخصي السابق لكيم كارديشيان أثناء خروجها في نزهة للمشي بنهاية الأسبوع – بعد ساعات قليلة فقط من غيابها عن مراسم تتويج  الملك تشارلز الثالث.

هاري مطاردة

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