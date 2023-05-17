مفاجأة في المحكمة.. كاتب سيرة الأمير هاري يتبرّأ منه أمام القاضي

نفى أوميد سكوبي كاتب سيرة الأمير هاري، أن تكون له «مصلحة شخصية» من توفيره مساعدة الأمير هاري، للابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، وذلك خلال مثوله أمام المحكمة في قضية من الأمير ضد دار نشر.



وكان “هاري”، الذي تجمعه خلافات مع العائلة الملكية، قد شنّ هجوماً على وسائل إعلام شعبية بريطانية، من خلال ملاحقتها قضائياً، بحسب ديلي ميل البريطانية.

وسبق أن هاجم دوق ساسكس، الذي غادر إلى كاليفورنيا في عام 2020، الدار الناشرة لصحيفة «ديلي ميل» ومجموعة «نيوز غروب نيوزبايبر» الناشرة خصوصاً لصحيفة «ذي صن».

وافتُتحت الأسبوع الماضي، الجلسة التي تستهدف هذه المرة «نيوز غروب نيوزبيبر» الناشرة لصحف عدة بينها «ذي ميرور» و«صنداي ميرور» و«صنداي بيبول».

ويتهمها هاري ومشاهير آخرون بجمع معلومات عنهم بشكل غير قانوني، مثل الاستماع إلى رسائل صوتية خاصة بهم.

ورداً على سؤال أمام المحكمة، نفى أوميد سكوبي وجود أي «مصلحة شخصية من مساعدة دوق ساسكس في حال سنحت الفرصة».

وأوضح أن رقم هاتف هاري ليس بحوزته، وأنه جرت الإشارة بالخطأ إلى أنه قريب من الزوجين. وأضاف: «لا تجمعني علاقة وطيدة بهما شخصياً».

ولفت سكوبي، في شهادته، إلى أنه عُرض عليه تعلّم كيفية اختراق الرسائل الصوتية للهاتف عندما كان طالباً في مجال الصحافة، موضحاً أنه عمل لأسبوع مع صحيفة «صنداي بيبول». وهناك تعلّم كيفية الاستماع إلى الرسائل الصوتية «كما لو كانتبر تقنية روتينية لجمع المعلومات»، على حد قوله.

وفي المستندات التي عُرضت في بداية الجلسة، اعترفت «نيوز غروب نيوزبيبر» بوجود «بعض الأدلة» على جمع المعلومات بصورة غير قانونية، وقدمت اعتذارها.

