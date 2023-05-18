مطاردة عنيفة.. الأمير هاري وزوجته ميجان ينجوان من "سيناريو وفاة والدته"

بعد مطاردة وصفت بالعنيفة للمصورين "باباراتزي" الأمير هاري وزوجته ميجان ينجوان من حادث كاد يكون كارثيا، بعد حضور الزوجين حفل توزيع جوائز أقيم في نيويورك وكرمت فيه ميجان.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا قال فيه الامير هاري عبر وكالة رويترز إنهم الليلة الماضيه تعرضوا لمطاردة بالسيارات على يد مجموعة من المصورين المتطفلين شديدي العدوانية و استمرت لأكثر من ساعتين، وكادت تحدث تصادمات عدة.

وتابع التقرير أن شرطة نيويورك لم تأكد على الفور علمها بالحادث لكن تقارير صحفيهظة وصفته إعادة لسناريو وفاة الأميرهظة ديانا، التي توفيت بحادث اصطدام سيارتها أثناء فرارها من مطاردة مصورين متطفلين في باريس، فيما كان الأمير هاري قد ألقى اللوم عليهم بوفاة والدته ووصفهم بمجموعة كلاب.