عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مطاردة عنيفة.. الأمير هاري وزوجته ميجان ينجوان من "سيناريو وفاة والدته"

الأمير هاري وميغان
الأمير هاري وميغان

بعد مطاردة وصفت بالعنيفة للمصورين "باباراتزي" الأمير هاري وزوجته ميجان ينجوان من حادث كاد يكون كارثيا، بعد حضور الزوجين حفل توزيع جوائز أقيم في نيويورك وكرمت فيه ميجان.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا قال فيه الامير هاري عبر وكالة رويترز إنهم الليلة الماضيه تعرضوا لمطاردة بالسيارات على يد مجموعة من المصورين المتطفلين شديدي العدوانية و استمرت لأكثر من ساعتين، وكادت تحدث تصادمات عدة.

وتابع التقرير أن شرطة نيويورك لم تأكد على الفور علمها بالحادث لكن تقارير صحفيهظة وصفته إعادة لسناريو وفاة الأميرهظة ديانا، التي توفيت بحادث اصطدام سيارتها أثناء فرارها من مطاردة مصورين متطفلين في باريس، فيما كان الأمير هاري قد ألقى اللوم عليهم بوفاة والدته ووصفهم بمجموعة كلاب. 

الامير هاري المصورين الحادث الأميرة ديانا هاري وزوجته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة..الذهب يتعرض لأقوى موجة خسارة في تاريخه

بشرى سارة للمواطنين|الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس..وتفجر مفاجأة بشأن الموجة الحارة

حدث ليلا| تراجع كبير في أسعار الذهب.. ورسائل مهمة من الحكومة للقطاع الخاص

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

تعليق قوي من مصطفى يونس على توالي أزمات نادي الزمالك

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

أقل من 2000 جنيه للجرام.. انخفاض تاريخي لسعر الذهب الآن | تفاصيل

تحقيق في وزارة الشباب والرياضة بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

طائرة و4 سفن.. تحركات خطيرة من الجيش الصيني حول تايوان |تفاصيل

40 جنيها للبلطى الأسوانى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 18 مايو 2023

قرار يمنع بيع وتداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم لمدة شهرين.. تفاصيل

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 18 مايو 2023

رئيس وزراء فلسطين يدين مسيرة الأعلام ويصفها بالاستفزازية

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محطة عدلي منصور المركزية للمحافظات (صور)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمواطنين|الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس..وتفجر مفاجأة بشأن الموجة الحارة

نصف مليون جنيه.. تارا عماد تثير ضجة بإطلالتها من Chanel

لنسف الكرش.. طبيب يكشف عن رجيم الكمون

غير الليمون.. مشروبات تعالج احتقان الحلق

فيديو

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ