في ذكراه.. حقيقة ضرب ماهر عصام من بلطجية قبل وفاته

تحل اليوم السبت 17 يونيو، ذكرى رحيل الفنان ماهر عصام، الذي ولد في 5 أكتوبر عام 1979، ورحل في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر يناهز الـ 38 عاما.

ودخل ماهر عصام، مجال الفن على يد المخرج يوسف شاهين وهو في العاشرة من عمره وترك الحياة مبكرا.

ماهر عصام وحقيقة ضربه

وكشف الراحل ماهر عصام، حقيقة زواجه من فتاة بـ شبرا، واعتداء بلطجية عليه، قبل وفاته بـ 3 سنوات، وذلك عندما حلّ ضيفًا على برنامج «بني أدم شو» الذي يقدمه الفنان أحمد آدم، على قناة «الحياة» الفضائية، في حلقة أذيعت بتاريخ 3 يونيو 2015.



ونفى ماهر عصام، خلال لقائه مع أحمد آدم، الشائعات التي ترددت في ذات الوقت بأنه متزوج من فتاة من شبرا، وأنها أرسلت إليه بلطجية لتضربه في بيته، مؤكدا أن كل ما تردد كان مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.



وتابع ماهر عصام: "اغمي علي 3 ساعات والناس طلعوني متزوج؛ أمال لو فضلت يومين كان عيالي دخلوا الجامعة، إيه ده اختصار للزمن"، مضيفا أنه كان يعرف الأخبار عن طريق أصدقائه.

وفاة ماهر عصام

وكان الفنان ماهر عصام، قد توفى، بعد تعرضه لنزيف في المخ، وشُيِّعت جنازة الراحل من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وأقيم عزاؤه بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

فيما كشفت صديقة مقربة من الفنان الراحل ماهر عصام أسرار وتفاصيل رحيله، وذلك عبر مقطع فيديو لها تتحدث فيه عن الفيديو الذي ظهر، وترددت شائعات ببقائه حيا ولم يمت.

وقالت صديقته في الفيديو: "كل ما يتردد غير صحيح وعار تماما من الصحة وإن الفيديو الذي ظهر قديم، ورحل ليس بسبب مباراة المنتخب المصري أمام أوروجواي ولكن بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها للمستشفى الذي مكث فيه لمدة 3 ايام وبعدها تم الإعلان عن رحيله".