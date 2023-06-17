عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. حقيقة ضرب ماهر عصام من بلطجية قبل وفاته

ماهر عصام
ماهر عصام

تحل اليوم السبت 17 يونيو، ذكرى رحيل الفنان ماهر عصام، الذي ولد في 5 أكتوبر عام 1979، ورحل في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر يناهز الـ 38 عاما. 

ودخل ماهر عصام، مجال الفن على يد المخرج يوسف شاهين وهو في العاشرة من عمره وترك الحياة مبكرا.

ماهر عصام وحقيقة ضربه 

وكشف الراحل ماهر عصام، حقيقة زواجه من فتاة بـ شبرا، واعتداء بلطجية عليه، قبل وفاته بـ 3 سنوات، وذلك عندما حلّ ضيفًا على برنامج «بني أدم شو» الذي يقدمه الفنان أحمد آدم، على قناة «الحياة» الفضائية، في حلقة أذيعت بتاريخ 3 يونيو 2015.

ونفى ماهر عصام، خلال لقائه مع أحمد آدم، الشائعات التي ترددت في ذات الوقت بأنه متزوج من فتاة من شبرا، وأنها أرسلت إليه بلطجية لتضربه في بيته، مؤكدا أن كل ما تردد كان مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وتابع ماهر عصام: "اغمي علي 3 ساعات والناس طلعوني متزوج؛ أمال لو فضلت يومين كان عيالي دخلوا الجامعة، إيه ده اختصار للزمن"، مضيفا أنه كان يعرف الأخبار عن طريق أصدقائه.

 

وفاة ماهر عصام 

وكان الفنان ماهر عصام، قد توفى، بعد تعرضه لنزيف في المخ، وشُيِّعت جنازة الراحل من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وأقيم عزاؤه بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

فيما كشفت صديقة مقربة من الفنان الراحل ماهر عصام أسرار وتفاصيل رحيله، وذلك عبر مقطع فيديو لها تتحدث فيه عن الفيديو الذي ظهر، وترددت شائعات ببقائه حيا ولم يمت.

وقالت صديقته في الفيديو: "كل ما يتردد غير صحيح وعار تماما من الصحة وإن الفيديو الذي ظهر قديم، ورحل ليس بسبب مباراة المنتخب المصري أمام أوروجواي ولكن بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها للمستشفى الذي مكث فيه لمدة 3 ايام وبعدها تم الإعلان عن رحيله".

ماهر عصام الفنان ماهر عصام ذكرى ماهر عصام ذكرى رحيل ماهر عصام ذكرى وفاة ماهر عصام وفاة ماهر عصام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل انخفض ثمن الأضاحي؟ مفاجأة في أسعار اللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية اليوم

الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

600 جنيه كاملة|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

للموظفين ومحدودي الدخل.. تحرك رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة عن عودة أكرم توفيق

الشكل والتفاصيل.. موعد إصدار عملة الـ 20 جنيها البلاستيكية

حديد عز يتراجع 2000 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

شوية من حظ الأهلي| ماجي الحلواني توجّه رسالة إلى الخطيب.. وتكشف حقيقة إجبار حازم إمام على الاعتزال

موضوعات متعلقة

الترفيه راحة للعقل.. محمد منير: تركي آل الشيخ أخويا وصديقي

شائعات الطلاق تطارد النجوم| جوري بكر: حسابي اتهكر.. وأكذوبة حول انفصال أحمد سعد رغم حمل زوجته

هاني فرحات يتصدر تريند تويتر بعد نجاح حفل «مشواري» مع محمد منير

أخبار الفن| عقد قران حلمي بكر.. رسالة نارية من طليقة تامر عاشور

إيرادات تخطت 115 مليون جنيه.. منصور هندي: نسعى لاستكمال مسيرة نجاح مصطفى كامل

سوسن بدر: دور المرأة في تربية الأجيال أهم من خروجها إلى العمل

مي كساب: لم أرفض المشاركة في جعفر العمدة 2

بعد عقد القران.. هل يحتفل حلمي بكر بزفافه على سماح القرشي؟

ترشيحاتنا

مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف مدرسة غرب أوغندا

انفراجة في أسعار الدواجن.. الدولة تنجح في ضبط الأسواق رفقا بالمواطنين| تفاصيل

سيف برونزي عمره 3000 عام يثير فضول علماء الآثار

الثانوية العامة 2023 | نصائح ذهبية لتقفيل امتحان اللغة العربية غدا

هدوء في امتحان الأحياء للقسم العلمي بالثانوية الأزهرية.. فيديو

قبل أدائه غدا| ننشر عدد الأسئلة وتوزيع درجات امتحان عربي الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنحافة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تثير ضجة بهذه الإطلالة

موفقة.. ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم في الكويت

9 علامات خطيرة لانتشار ورم سرطان الأمعاء| لن تتخيل

سعر ساعة محمد صلاح في حفل عيد ميلاده يثير الجدل| رقم صادم

فيديو

الغناء ما بيسبنيش.. محمد منير: بعد وفاة أمي دخلت الحمام وغنيت

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ