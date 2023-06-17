السعودية .. 10 حقوق للحجاج أثناء استخدام سيارات الأجرة

يعد موسم الحج من أهم الأحداث في العالم الإسلامي، حيث يتوافد المسلمون من جميع أنحاء العالم إلى مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

ويعتبر الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فريضة التي يجب على كل مسلم بمقدوره الحج أداؤها مرة واحدة في العمر، إذا توفرت لديه الإمكانيات المادية والصحية لذلك.

ويتضمن موسم الحج العديد من الأنشطة والمناسك التي يؤديها الحجاج، مثل الطواف حول الكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة ورمي الجمرات.

ويعتبر موسم الحج من أهم الأحداث بالمملكة العربية السعودية ، والذي تسعى المملكة إلى إخراجه فى اجمل وازهى صورة ، وفي هذا الإطار أوصي الحساب الرسمي للهيئة العامة للنقل السعودي، مالكي سيارات الأجرة بضرورة توفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات أثناء نقل ضيوف الرحمن، للاستمتاع بأداء شعائر الله بطمأنينة ويسر.

وأكدت هيئة النقل من خلال تغريدة لها على أهمية معرفة حجاج بيت الله الحرام لـ 10 حقوق لهم أثناء استخدام سيارات الأجرة .

أما عن الحقوق الـ10 للحجاج، فهى كالتالى :

1- عدم تدخين السائق أثناء وجود الراكب.

2- عدم تحميل الحقائب والأمتعة الغير يدوية في مقصورة السيارة.

3- حفظ ممتلكات وأمتعة الركاب في حال نسيانها وتسليمها للمنشأة.

4- التزام السائق بالمظهر العام ونظافته وارتداء الزي الرسمي.

5- أن يلتزم السائق بقواعد السير على الطرق.

6- أن تكون السيارة مجهزة بجميع أدوات السلامة.

7- عدم انتهاك خصوصية الركاب.

8- الالتزام بتشغيل عداد الأجرة.

9- الحفاظ على نظافة السيارة داخليًا وخارجيًا.

10- التزام السائق بالآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.